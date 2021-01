Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - Il vaccino anti Covid sviluppato da Johnson&Johnson "ha nel complesso una efficacia del 66% nella prevenzione delle forme moderate e severe di Covid-19 dopo 28 giorni dalla vaccinazione". Lo ha annunciato Johnson & Johnson in una nota illustrando i dati della fase 3. L'efficacia del vaccino (ne basta una sola dose) può salire "all'85% nei casi gravi". Secondo l'azienda il vaccino è efficace anche contro alcune varianti del coronavirus, compresa quella sudafricana.

"Lo studio di fase 3 'Ensemble' è stato progettato per valutare l'efficacia e la sicurezza del vaccino nella protezione dalle forme moderate e grave del coronavirus - riporta J&J - Tra tutti i partecipanti al trial, provenienti da diverse aree geografiche e compresi quelli infettati dalle varianti emergenti, il vaccino è stato complessivamente efficace al 66% nel prevenire la forma moderata di Covid 28 giorni dopo la vaccinazione. L'inizio della protezione è stato osservato già al 14esimo giorno e il livello di protezione contro l'infezione è stato del 72% negli Stati Uniti, del 66% in America Latina e del 57% in Sud Africa, sempre 28 giorni dopo la vaccinazione".

"Lo protezione contro Sars-CoV-2 c'è stata in tutti i gruppi di età compresi gli over 60", precisa l'azienda. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare una soluzione semplice ed efficace per il maggior numero di persone e di avere il massimo impatto per aiutare a porre fine alla pandemia , ha affermato Alex Gorsky, amministratore delegato Johnson & Johnson.