Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - L'attuale situazione epidemiologica "conferma la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. � fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile". Lo evidenzia la bozza del report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute con i dati relativi al periodo 18-24 gennaio.

