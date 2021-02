Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 7.970 i nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 144.270 tamponi, con un indice positività , che nel calcolo comprende anche i test antigenici effettuati, che è al 5,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano 307 morti, che portanto il totale delle vittime a 91.580 da inizio pandemia. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, dove ora ci sono 2.143 persone (+36). Il numero totale dei guariti sale a 2.133.523 (+15.082), mentre gli attualmente positivi sono 419.604 (-7.420). Questi i dati elaborati e forniti dal ministro della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile.

Coronavirus: in Italia altri 7.970 casi e 307 morti, +36 in intensiva Indice di positività al 5,5%

