Risultava inoltre che più disturbi venivano riferiti e più probabile era la positività a Covid. Tuttavia, si precisa nel rapporto, circa il 60% delle persone infettate non aveva riportato alcun sintomo nella settimana precedente al test positivo.

Fra i nuovi sintomi rilevati dagli studiosi del team React (Real-time Assessment of Community Transmission) dell'Imperial College, la presenza di alcuni di essi dipendeva dall'età , ma i brividi erano collegati a Covid-19 in tutti i gruppi indipendentemente dall''anagrafe'.

Londra, 10 feb. (Adnkronos Salute/Xinhua) - Brividi, perdita di appetito, mal di testa e dolori muscolari. Sono i nuovi sintomi 'spia' di Covid-19, elencati in un report dell'Imperial College di Londra. In base alle osservazioni condotte su oltre un milione di persone fra giugno 2020 e gennaio 2021, i ricercatori inglesi segnalano questi nuovi disturbi associati a Sars-CoV-2, che si aggiungono alle manifestazioni più 'classiche' e note già incluse nelle linee guida del Servizio sanitario nazionale Nhs: febbre, tosse persistente, perdita del gusto e/o dell'olfatto.

Coronavirus: brividi, inappetenza, mal di testa e muscoli, scoperti nuovi sintomi Segnalati in un report dell'Imperial College di Londra

