Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Lo sci non diffonde Covid-19, ma alberghi e località affollate lo fanno. Considerare, dunque, di posticipare la riapertura delle stazioni sciistiche in base al rischio". E' l'indicazione dell'Oms Europa, che su Twitter ricorda che "tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per prevenire Covid-19".

La sezione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità invita anche a fare in modo di ridurre le possibilità di assembramenti durante i viaggi per le stazioni sciistiche ed evitare assembramenti in aree ristrette o chiuse.