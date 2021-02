Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - In questo momento "non userei la parola allarmismo, direi che noi dobbiamo essere consapevoli di una fase storica delicata dove abbiamo degli strumenti importanti come le vaccinazioni che stanno crescendo e ci danno primi segnali molto positivi". Lo ha evidenziato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità , rispondeo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute.