Washington, 24 feb. (Adnkronos Salute) - L'agenzia regolatoria Usa Food and Drug Administration ha confermato la sicurezza e l'efficacia del vaccino anti-Covid a singola dose della Johnson & Johnson, specialmente contro i casi gravi. L'analisi della Fda, riporta il 'Washington Post', ha rilevato che il vaccino previene le malattie gravi che si traducono in ospedalizzazioni e decessi. Questo apre la strada a una probabile autorizzazione al vaccino già a partire da questa settimana. Se autorizzato, quello di J&J diventerebbe il terzo vaccino impiegato negli Stati Uniti.

