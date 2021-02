Ginevra, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Sono meno di settemila le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) confermando 6.965 decessi e sottolineando che si tratta del numero più basso di morti riconducibili al Covid-19 dal 10 novembre scorso. Alla fine di gennaio, dati Oms avevano indicato la cifra record di oltre 16mila morti. Dall'inizio della pandemia, sono 2,47 milioni i morti per Covid-19 secondo l'Oms, mentre la Johns Hopkins University aggiorna il totale dei decessi a 2.499.445.

