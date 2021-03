Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - La sperimentazione clinica di fase I dell’anticorpo monoclonale umano 'Mad0004J08', del Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences, sarà condotta su 30 volontari adulti sani, per verificare l’assenza di effetti collaterali, valutandone sicurezza e alcuni parametri di farmacocinetica. Lo precisa in una nota la Fondazione Toscana Life Sciences. La sperimentazione si svolgerà all'Inmi Spallanzani di Roma e nel Centro di ricerche cliniche di Verona.

Covid: 30 volontari per primo studio clinico su monoclonali italiani

