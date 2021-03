Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - "Meno di un mese per raggiungere l’obiettivo delle vaccinazioni indicato dall’Ue e siamo solo al 29,06%, nonostante l’incremento del numero di punti vaccinali". Lo sottolinea il 42esimo report settimanale di Altems, l'Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma. "A oggi si registrano 1.454.503 di persone vaccinate, che corrisponde a un buon andamento nelle vaccinazioni, tuttavia ipotizzando questo andamento lineare non si raggiunge nei tempi stabiliti (31 marzo) l’obiettivo fissato dall’Ue, ma solo il 56% di tale obiettivo", sottolinea il report.

