Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli". Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza 'Verso una strategia nazionale sulla parità di genere'.

Covid: Draghi, 'piano vaccini verrà potenziato, prima più fragili e categorie a rischio' 'Aspettare proprio turno per tutelare più deboli'

