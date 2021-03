Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Zone gialle rafforzate, misure restrittive nel weekend sul modello di quelle usate a Natale e zone rosse locali con misure più stringenti. Sono queste alcune delle indicazioni, a quanto si apprende, che il Cts ha messo nero su bianco al termine della riunione di questa mattina, organizzata su impulso del Governo, proprio per valutare nuove misure di contenimento di Covid-19.

