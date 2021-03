"Ero vicino al presidente ma sinceramente ero troppo nervoso per salutarlo", confessa Mario, 80 anni, anche lui vaccinato con il presidente Mattarella.

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato all’Inmi Spallanzani di Roma. "Era vicino a me e mi ha salutato, gran bella persona", ha detto Wilma, appena uscita dallo Spallanzani dopo aver ricevuto la prima dose di Moderna. Lo stesso vaccino somministrato anche al capo dello Stato.

