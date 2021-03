Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - In aumento i "ricoveri e terapie intensive sempre più piene, il che fa pensare a un possibile picco alla fine di marzo. I modelli per i contagi ci dicono che rischiamo di arrivare anche a 40mila al giorno". E' l'allarme lanciato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano, ospite a 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli