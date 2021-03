L'Aifa, che affronta il tema del numero di dosi da ricavare per flaconcino nello spazio dedicato alle domande e risposte sui vaccini anti-Covid, ribadisce anche un punto fermo: "Resta inteso - spiega l'ente regolatorio italiano - che eventuali residui provenienti da flaconcini diversi non potranno essere mescolati".

Covid: Aifa, 'ricavare più dosi possibile da ogni flacone vaccino' 'Resta fermo che residui confezioni diverse non si possono mescolare'

