Londra, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Un'analisi dei nostri dati relativi alla sicurezza (del vaccino, ndr), in più di 10 milioni di casi, non ha evidenziato prove di un aumento del rischio di embolismi polmonari o trombosi venose profonde in qualsiasi gruppo di età , genere, lotto o Paese in cui viene somministrato il vaccino AstraZeneca". Lo ha dichiarato un portavoce dell'azienda dopo che ieri Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso l'uso del prodotto anti-Covid e altri Paesi, fra cui l'Italia, hanno bloccato la somministrazione di dosi di un lotto. "Il numero di questo tipo di eventi osservati è significativamente più basso in coloro che vengono vaccinati rispetto a quanto ci si aspetterebbe fra la popolazione generica", ha aggiunto.