Milano, 16 mar. (Adnkronos Salute) - Sono 20.396 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia oggi, 16 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 502 morti, che portano il totale a 103.001 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 369.375 tamponi, l'indice positività è al 5,5%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 3.256 (+99 da ieri).

Covid: oggi in Italia 20.396 contagi e 502 morti

