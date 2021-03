Milano, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Si aggrava il bilancio delle vittime della pandemia di Covid-19 tra i medici italiani. Enrico Emilio Lavelli, ginecologo in pensione ma ancora attivo come libero professionista, è l'ultimo camice bianco ricordato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), che questa mattina aveva già aggiornato il suo 'elenco caduti' inserendo il nome di Mauro Serena, medico di medicina generale in pensione ma ancora attivo come cardiologo.