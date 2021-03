Nel documento si privilegia la teoria della trasmissione naturale del virus da un animale serbatoio, probabilmente il pipistrello, all'uomo, attraverso un altro animale che non è stato ancora identificato. Nel rapporto, la trasmissione diretta del virus attraverso l'animale serbatoio è considerata tuttavia "da possibile a probabile ". Gli esperti, inoltre, non hanno escluso l'ipotesi della trasmissione attraverso carne congelata - la teoria privilegiata dalle autorità di Pechino - ritenendo "possibile" questo scenario .

Il rapporto degli esperti dell'Oms, che secondo vari critici non hanno avuto sufficiente libertà di azione nella loro missione in Cina, conferma le prime conclusioni presentate il 8 febbraio.

Ginevra, 29 mar. (Adnkronos Salute) - La trasmissione del Covid-19 all'uomo da parte di un animale intermedio è un'ipotesi ritenuta "da probabile a molto probabile", dunque l'ipotesi dell'incidente di laboratorio viene ritenuta "estremamente improbabile". Sono le conclusioni - anticipate da vari media internazionali - dello studio congiunto realizzato dagli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità che si sono recati in missione a Wuhan e dagli scienziati cinesi sull'origine del coronavirus.

