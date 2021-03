Le autorità tedesche hanno ripreso le vaccinazioni AstraZeneca il 19 marzo dopo il via libera dell'Ema. Secondo i dati dell'Istituto Koch, in Germania sono 2,7 milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

Berlino, 30 mar. (Adnkronos Salute/Dpa) - Anche Monaco di Baviera, dopo Berlino, ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni, in attesa di chiarire se vi è un collegamento con 31 casi di trombosi, 9 dei quali fatali. Tutti i casi sospetti, salvo 2, riguardano donne di età compresa fra 20 e 63 anni.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli