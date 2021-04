Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Ranieri Guerra, l'esperto italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è indagato dalla Procura di Bergamo nell'inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo. "Non ho idea del perché sono indagato - spiega Guerra all'Adnkronos Salute - ho dato la massima disponibilità ai magistrati con una informazione completa sui fatti. Attendo di conoscere i motivi".

Covid: Ranieri Guerra indagato in inchiesta Bergamo

Covid: Ranieri Guerra indagato in inchiesta Bergamo

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli