Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - I nuovi casi di Covid-19, nel mondo, sono in aumento per la settima settimana consecutiva, con oltre 4,5 milioni di contagi segnalati negli ultimi 7 giorni. Bilancio in crescita, per la quarta settimana consecutiva, anche per i decessi, +7% rispetto alla scorsa settimana, con oltre 76.000 nuovi deceduti segnalati. Questi i dati dell'aggiornamento epidemiologico settimanale diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità .

La crescita maggiore dell'incidenza è stata osservata nel Sud-est asiatico (in particolare in India) e nelle regioni del Mediterraneo orientale. Alla regione del Pacifico occidentale va il triste record dell'aumento delle vittime di Covid-19, che sono cresciute del 189%, un dato in gran parte dovuto a un forte aumento dei nuovi decessi nelle Filippine. Il Sud-est asiatico registra un +47%.