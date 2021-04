"Se dovesse esserci un focolaio o una situazione di difficoltà il modello permette di leggere la variazione epidemiologica, i nostri parametri sono capaci di fotografare eventuali situazioni e far scattare misure più rigide", conclude.

Milano, 16 apr. (Adnkronos Salute) - "Noi stiamo allargando a un'ipotesi di zona gialla, quindi c'è una profonda differenza con l'impianto di prima e diamo un segnale che va nella direzione giusta", ma comunque "resta vigente il modello per zone e fasce" il sistema dei colori, "un modello prudenziale che sarà capace di leggere eventuali situazioni che dovessero verificarsi nei territori". Lo ha precisato il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi rispondendo all'ultima domanda in conferenza stampa con il premier Mario Draghi.

