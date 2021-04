Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Salgono a 30 i farmacisti morti durante la pandemia di Covid-19. La Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) e Federfarma annunciano in una nota congiunta, "con profonda tristezza", la scomparsa "del collega Massimo Di Tullio, spentosi ieri a causa della Covid-19 contratta mentre operava al servizio della collettività nella sua farmacia di Rocca Priora (Roma)". Proprio questa mattina era stata annunciata la scomparsa di Pasqualino Briganti, 60 anni, informatore scientifico, 29esima vittima.

Covid: salgono a 30 i farmacisti morti in Italia

Covid: salgono a 30 i farmacisti morti in Italia Ultima vittima è Massimo Di Tullio di Rocca Priora in provincia di Roma

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli