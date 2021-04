Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Ho avanzato la proposta di utilizzare la tessera sanitaria come pass vaccinale. Una soluzione di più facile attuazione per tempi e modalità , considerando che questo documento è già in possesso dei cittadini e ha già una dimensione digitale". E' quanto annuncia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in una nota.

"Partendo dalla convinzione che il pass vaccinale crea sicurezza, consente una mappatura e una tracciabilità , l'utilizzo della tessera sanitaria andrebbe in questa direzione. Basterebbe inserire - precisa Costa - al suo interno le informazioni finalizzate a certificare le condizioni necessarie per garantire in sicurezza la mobilità tra regioni anche di colore differente e la partecipazione ad eventi di diversa natura".