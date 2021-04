Bruxelles, 22 apr. (Adnkronos Salute) - I rappresentanti degli Stati membri dell'Ue nell'eHealth Network, rete che raccoglie i 27 Stati membri e la Norvegia come osservatore, hanno concordato sulle linee guida che descrivono le principali specifiche tecniche per l'attuazione del sistema che realizzerà il Green Digital Certificate, o Green Pass. Lo annuncia Johannes Bahrke, portavoce della Commissione per l'economia digitale, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

E' fondamentale, sottolinea, che ora gli Stati "mettano in atto le soluzioni tecniche al più presto, in parallelo con il processo legislativo", in modo da poter avere il certificato europeo pronto entro luglio. Il Green Pass, che mira a facilitare la libertà di circolazione nell'Ue, coartata dalle misure anti-pandemia, riporterà o l'avvenuta vaccinazione contro la Covid o l'avvenuta guarigione dalla malattia oppure l'esito negativo di un test, rapido o Pcr.