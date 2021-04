Tel Aviv, 23 apr. (Adnkronos Salute) - In Israele, per la prima volta dopo circa 10 mesi, non si sono registrate nelle ultime 24 ore morti legate al Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute israeliano, sottolineando che il bilancio dall'inizio della pandemia resta fermo a 6.346 decessi. Rispetto a ieri, invece, si sono contati 129 casi di coronavirus, con l'indice di positività allo 0,4%. Sempre secondo le autorità israeliane, oltre 5 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid e 5,3 milioni una dose.