Bruxelles, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Tutti gli Stati membri dell'Ue sarebbero ormai d'accordo sull'opportunità di procedere ad un'azione legale contro AstraZeneca, con l'obiettivo di costringerla a consegnare le dosi di vaccino anti-Covid previste dal contratto. E' quanto si apprende a Bruxelles, mentre nella giornata di oggi è prevista una riunione dello Steering Committee, il comitato direttivo in cui gli Stati membri e la Commissione Europea prendono le decisioni relative alla strategia vaccinale.

