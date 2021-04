Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - L'Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, presentata da Fratelli d'Italia. Contrari sono stati 221 senatori, a favore 29, astenuti sono risultati in tre. In Aula erano presenti al voto 255 senatori, a votare sono stati 253.

Covid: Senato respinge mozione sfiducia Fdi a Speranza, 221 no e 29 sì

