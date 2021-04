Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline si classifica, per l'ottavo anno consecutivo, al primo posto nel sondaggio globale "Corporate Reputation of Pharma - from the Patient Perspective 2020-2021" di PatientView . "La pandemia da Covid-19 ha reso il 2020 un anno caratterizzato da sfide uniche in tutto il mondo, non solo per la sanità ma anche per la comunità Hiv. Tuttavia, di fronte ad una crisi globale di tali dimensioni, che ha profondamente impattato sulla salute e sulla vita stessa delle persone, in ViiV Healthcare abbiamo continuato ad impegnarci nella nostra missione: garantire che nessuna persona con Hiv venga lasciata indietro", si legge in una nota.

"Per questo siamo particolarmente lieti di essere stati riconosciuti per il nostro continuo impegno nei confronti della comunità durante questo periodo senza precedenti classificandoci al primo posto nel sondaggio globale "Corporate Reputation of Pharma - from the Patient Perspective 2020 - 2021" di PatientView".

"Continueremo ad impegnarci - assicura l'azienda - per tener fede alle nostre 'promesse' in termini di scienza, innovazione, accesso ai farmaci, attenzione alle persone più fragili. In ViiV Healthcare, giorno dopo giorno, lavoriamo proprio per questo, con la coscienza di essere l’unica azienda totalmente dedicata a combattere l’infezione da virus Hiv e quindi con un Dna unico, che rappresenta il vero patrimonio di ognuno di noi", conclude la nota.