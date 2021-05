Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l'uso d'emergenza del vaccino cinese di Sinopharm, che diventa il sesto vaccino a ricevere la convalida Oms per sicurezza, efficacia e qualità .

"L'aggiunta di questo vaccino ha il potenziale per accelerare rapidamente l'accesso al vaccino Covid-19 per i Paesi che cercano di proteggere gli operatori sanitari e le popolazioni a rischio", ha affermato Mariangela Simão, vicedirettore generale dell'Oms per l'accesso ai prodotti sanitari. "Esortiamo il produttore a partecipare alla Covax Facility e contribuire all'obiettivo di una distribuzione più equa dei vaccini".