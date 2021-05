Washington, 14 mag. (Adnkronos Salute) - "La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia". Lo hanno annunciato ieri sera i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, spiegando che a 2 settimane dalla seconda dose del vaccino anti-Covid non si ha più bisogno di indossare la mascherina né di osservare il distanziamento sociale.

Ovviamente, precisano le nuove linee guida dell'agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali e in altre istituzioni.

Durante un briefing alla Casa Bianca, la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, ha sottolineato come questo sia "un momento entusiasmante e importante", quello cioè in cui si può dire a "chiunque sia pienamente vaccinato che può partecipare ad attività , piccole e grandi, all'aperto o al chiuso, senza indossare la mascherina o mantenere le distanze. Abbiamo tutti atteso questo momento in cui potevamo tornare a un senso di normalità ", ha aggiunto citando due diversi studi, uno israeliano e uno statunitense, a sostegno delle nuove linee guida.