Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.860 persone (-33 da ieri), con 99 nuovi ingressi giornalieri. Sono 13.050 i ricoveri ordinari (-558 da ieri), 3.683.189 i guariti in totale (+13.782) e 339.606 gli attualmente positivi (-6.402). Questi i dati odierni del bollettino epidemiologico Covid-19, forniti dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile.

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 7.567 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo l'analisi di 298.186 tamponi, con l'indice di positività al 2,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 182 morti, che portano il totale delle vittime a 123.927 da inizio pandemia.

Covid: oggi 7.567 casi e 182 morti in Italia

