Nuova Delhi, 17 mag. (Adnkronos Salute/Europa Press) - Sono 281.386 i nuovi casi di contagio da coronavirus Sars-CoV-2 registrati in India nelle ultime 24 ore: è la prima volta dal 21 aprile scorso che le nuove infezioni quotidiane scendono sotto quota 300mila. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia è di 24.965.463, quello dei decessi 274.390, 4.106 dei quali nelle ultime 24 ore. I casi attivi nel paese sono al momento 3.516.997, 101.461 meno del giorno prima, le persone guarite 21.174.076, 378.741 delle quali nel corso dell'ultimo giorno.

Covid: India, meno di 300mila nuovi casi per la prima volta dal 21 aprile

Covid: India, meno di 300mila nuovi casi per la prima volta dal 21 aprile

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli