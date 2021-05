Milano, 21 mag. (Adnkronos Salute) - "Con il monitoraggio" Covid-19 "e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà tutta in area gialla. E' il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità ". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Covid: Speranza, 'tutta Italia in area gialla con ordinanze di oggi' 'Risultato misure, comportamenti corretti e vaccini - Avanti con fiducia, prudenza e gradualità'

