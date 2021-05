Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - L'Ue ha in programma di donare, entro la fine dell'anno, almeno 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid all'iniziativa globale di condivisione dei vaccini Covax. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'annuncio è arrivato al Global Health Summit di Roma.

