Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - La campagna vaccinale in Italia "sta accelerando dopo un inizio lento, ostacolato principalmente da problemi di approvvigionamento e distribuzione a livello europeo, problemi di approvvigionamento e distribuzione e dall'incertezza sugli effetti collaterali". Lo rileva l'Ocse nel nuovo Outlook, prevedendo l'allentamento di molte restrizioni entro questa estate.

