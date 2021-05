Il Guangdong, che confina con Hong Kong, ha registrato 20 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I numeri sono piuttosto bassi rispetto a quelli di molti Paesi nel mondo, ma l'aumento ha scosso i leader cinesi che pensavano di avere sotto controllo l'andamento delle infezioni. Tutte le persone che, a partire dalle 22 di oggi, lasceranno questa regione in aereo, treno, autobus o mezzi privati, dovranno presentare i risultati di un test eseguito almeno 72 ore prima, come annunciato dal governo provinciale.

Pechino, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Il governo cinese ha imposto controlli anti Covid-19 per chi viaggia nella provincia meridionale del Guangdong: chiunque lascerà la popolosa regione dovrà eseguire un test. La decisione è stata presa a seguito di un picco di infezioni che ha allarmato le autorità .

