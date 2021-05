Londra, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Una nuova ricerca scientifica, che sarà pubblicata su 'Quarterly Review of Biophysics Discovery' e viene anticipata oggi dal 'Daily Mail', sostiene che il coronavirus Sars-CoV-2 può essere stato ottenuto solamente in laboratorio, "oltre ogni ragionevole dubbio".

Studiando per mesi, sulla base di articoli trovati in database e archivi, gli esperimenti effettuati all'Istituto di virologia di Wuhan dal 2002 al 2019, i due scienziati firmatari del 'paper', l'oncologo britannico Angus Dalgleish e il virologo norvegese Birger Sørensen, sostengono di avere stabilito che il nuovo coronavirus è stato creato nel corso di esperimenti di 'guadagno di funzione', detti ance anche 'mutazioni attivanti'. Ricerche provvisoriamente proibite negli Stati Uniti, per cui si alterano i genoma di virus per ottenerne di più infettivi.

Partendo da un coronavirus prelevato in una grotta con pipistrelli, gli scienziati cinesi avrebbero ottenuto la nuova proteina Spike che lo ha trasformato nel Sars-CoV-2 all'origine della pandemia di Covid-19 e che, sottolineano gli scienziati, non ha "antenati naturali credibili".

Una catena di amminoacidi della Spike del Sars-CoV-2 sarebbe la prova schiacciante della loro tesi. E' grazie alla loro carica positiva che il virus si lega in modo così efficace alle cellule umane. Ma in natura difficilmente si trovano anche solo 3 amminoacidi positivi insieme, dato che si respingono. Quattro è "decisamente improbabile".

Gli scienziati cinesi avrebbero poi "distrutto, nascosto e contaminato in modo deliberato, i dati" nei laboratori cinesi e gli appunti, in modo da "impedire agli scienziati che volevano condividere le loro scoperte di farlo". L'articolo, riferisce il 'Daily Mail', era stato respinto da diverse altre riviste scientifiche di primo piano.