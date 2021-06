Londra, 8 giu. (Adnkronos Salute) - Salgono i contagi e i decessi per Covid-19 nel Regno Unito, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.048 nuovi casi di coronavirus e 13 morti. Ieri, le autorità sanitarie avevano registato 5.683 nuovi casi e un decesso. E' la seconda volta, nell'arco di 7 giorni, che si supera la soglia dei 6mila contagi giornalieri. Venerdì ne erano stati registrati 6.238, mentre lo scorso martedì erano stati 3.165, con zero decessi. L'insorgenza dei nuovi casi, nonostante l'ottimo andamento della campagna vaccinale, appare legata soprattutto alla variante indiana.

