Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Dopo la riunione che si è svolta ieri, a quanto si apprende, il Comtato tecnico scientifico per l'emergenza Covid sta elaborando un parere tecnico sulla somministrazione del vaccino AstraZeneca, fermo restando che la competenza sui vaccini rimane alla direzione generale Prevenzione sanitaria del ministero della Salute. Una posizione che sarebbe emersa anche ieri durante la riunione a cui hanno partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.

