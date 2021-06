Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Sono contento che questo vaccino contro l'herpes zoster sia a disposizione nel nostro Paese. In Usa ha fatto furore perché è un vaccino con un'efficacia e una durata incredibili. Il vaccino, ricordo, non previene l'infezione da herpes zoster che abbiamo già con la varicella e portiamo nascosto nel nostro organismo. Quando il sistema immunitario invecchia perde il controllo di questo virus e viene fuori una malattia fastidiosa che nessuno vorrebbe avere". Lo sottolinea Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk Vaccines, nel suo intervento il al webinar 'Vax on/zoster off-il nuovo paradigma per la prevenzione dell’herpes zoster finalmente disponibile in Italia'

"Siamo contenti di offrire questo vaccino alla popolazione - ricorda Rappuoli - lo stiamo diffondendo in tutto il mondo e siamo orgogliosi di dare un vaccino capace di eliminare una malatia che è dolorosa per gli anziani e che ora può essere evitata del tutto".