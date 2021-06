Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "Con grande onestà e trasparenza, è chiaro che noi abbiamo mutato sul vaccino AstraZeneca le scelte. Ema l'ha approvato dai 18 anni in su e poi i Paesi hanno deciso di usarlo a seconda delle evidenze scientifiche che nel tempo sono cambiate. E' la comunità scientifica che ci guida. Se un vaccino è raccomandabile sopra o sotto i 60 anni, non è mica una scelta politica di un ministro, di un presidente del Consiglio o di una Regione, ma di chi ci ha guidato nel campo dei vaccini: le agenzie regolatorie, il Cts e gli esperti che si sono sempre occupati di questa materia". Lo ha rimarcato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo alle domande del direttore de 'La Stampa', Massimo Giannini, nella rubrica '30 minuti al massimo'.

Covid: Speranza su limiti ad AstraZeneca, 'decide la scienza non la politica'

