"A Bassetti - ha aggiunto Anelli - va riconosciuta la grandissima competenza. Le cose che dice vanno tenute in debito conto, sono frutto di studio e un impegno costante anche nella ricerca".

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Al professor Matteo Bassetti esprimo tutta la solidarietà della Federazione degli Ordini dei medici. Queste cose sono inconcepibili e totalmente inaccettabili. Le minacce non fanno parte del vivere civile. Serve tornare a un atteggiamento di rispetto degli altri e delle loro opinioni". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, commentando i pesanti attacchi all'infettivologo del dell'ospedale San Martino di Genova che ha deciso di denunciare dopo le minacce di morte sui social.

