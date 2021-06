Roma, 25 giu. (Adnkronos Salute) - "Vengono segnalati anche in Italia focolai di varianti del virus Sars-CoV-2, in particolare della variante Delta, che presentano una maggiore trasmissibilità o potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. La circolazione di queste varianti ha portato ad un inatteso aumento dei casi in altri Paesi europei con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un tracciamento e sequenziamento dei casi". Lo evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute sui dati del monitoraggio relativi al periodo 14-20 giugno.