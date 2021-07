Londra, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Ci sono l'obbligatorietà nell'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale per i prossimi 5 anni nella bozza del piano d'emergenza per l'inverno che il governo britannico si aspetta a valutare per far fronte a eventuali nuove ondate pandemiche. Lo scrive il 'Daily Mirror', mentre 'The Guardian' mette in evidenza la preoccupazione del servizio sanitario britannico per la revoca delle restrizioni anti-Covid dal prossimo 19 luglio.

Tra le opzioni che i ministri valuteranno di applicare, c'è anche lo smart working e la riduzione delle persone che possono partecipare a riunioni in ambienti chiusi, si legge nelle anticipazioni. Queste misure, ritengono i funzionari, possono essere utili a evitare un altro lockdown anche per la diffusione dei vaccini.

Mentre in Inghilterra si sta procedendo alla somministrazione della seconda dose, però, il Guardian dà voce a numero due del National Health Service, Saffron Cordery: "Siamo fiduciosi sul fatto che i vaccini stiano interrompendo la catena tra infezioni, malattie gravi e decessi. Ma siamo comprensibilmente preoccupati per ciò che potrebbe significare per il servizio sanitario nazionale una revoca delle restrizioni il 19 luglio", ha detto. "Abbiamo a che fare con un quadro in rapido movimento e in continua evoluzione, e la realtà della prima linea è che anche un piccolo aumento dei ricoveri Covid-19 potrebbero influire sulla nostra capacità di fornire servizi non Covid in un contesto in cui molti operatori sono esausti", ha aggiunto.