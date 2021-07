Milano, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Il vaccino monodose di Janssen (Johnson & Johnson) contro Covid-19 "ha suscitato un'attività anticorpale neutralizzante contro la variante Delta" del coronavirus Sars-CoV-2, "a un livello ancora più alto di quello recentemente osservato per la variante Beta in Sudafrica, dove è stata dimostrata un'elevata efficacia contro le forme gravi/critiche della malattia". Lo comunica J&J, annunciando i dati di una pre-pubblicazione presentata oggi dall'azienda Usa alla piattaforma pre-print 'bioRxiv', relativa a "una nuova analisi di campioni di sangue ottenuti da un sottoinsieme di partecipanti (8) allo studio Ensemble di fase 3". (segue)

