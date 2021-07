Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "Noi dobbiamo arrivare entro fine settembre ad avere l'80% della platea dei vaccinabili vaccinati". Lo ha affermato il commissario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine della visita alla multiservizi Acea di Roma.

"Chiedo anche ai media di fare uno sforzo di persuasione perché non vorrei che poi, al di là delle dosi, mancassero i cittadini da vaccinare", ha aggiunto. "Per quanto riguarda le dosi - ha assicurato - noi siamo in grado di continuare con questo ritmo delle 500mila e andremo avanti. Il nostro obiettivo è dare il massimo delle dosi nel momento del bisogno a ciascuna Regione. E, ovviamente, non fare mai magazzino. Per fare questo ci vuole un'ottima programmazione e un'ottima logistica. Sono confidente, anche se siamo al limite delle dosi riusciremo a coprire tutte le necessità ".

"I numeri del Lazio sono strepitosi - ha poi commentato il commissario - Considerate che oggi oltre il 92% degli over 80 è in sicurezza. Gli altri li andremo pure a cercare, però se li compariamo con i numeri internazionali avere il 92% degli over 80 vaccinati vuol dire avere messo in sicurezza quelli più anziani. Anche sugli over 70 - ha ricordato - siamo intorno all'80%. Si sta lavorando bene. Adesso dobbiamo continuare sugli over 50 e poi mettere in sicurezza i più giovani, che sono coloro che girano di più ma soprattutto per le varianti e per l'inizio dell'anno scolastico".

"Sto riscrivendo a tutte le Regioni - ha aggiunto - per incentivare con ogni mezzo" le vaccinazioni a "quella parte di operatori scolastici che ancora mancano. Non è il caso della Regione Lazio dove siamo al 99,8%, il 100% di fatto è impossibile da raggiungere e il Lazio ha raggiunto la massima copertura possibile. Però ci sono ancora 8-9 Regioni che ancora sono sotto l'80% e qui bisogna cercare di fare di più, cercando di far capire a tutti gli operatori scolastici l'importanza" di vaccinarsi "non solo per se stessi, ma anche per la collettività . E questo per riaprire le scuole in sicurezza e magari con meno vincoli possibili a settembre".