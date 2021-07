Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Le varianti" del coronavirus Sars-CoV-2 "stanno attualmente vincendo la corsa contro i vaccini per colpa dell'iniqua produzione e distribuzione di vaccini" stessi, "che minaccia anche la ripresa economica globale. Non doveva essere così e non dovrà essere così in futuro". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia di Covid-19.

"Da un punto di vista morale, epidemiologico o economico, ora è il momento per il mondo di unirsi e affrontare tutti insieme questa pandemia", ha aggiunto il Dg lanciando un appello: "Questa settimana i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali" dei Paesi del G20 "si incontreranno", ha ricordato, e questa "è un'altra opportunità per i leader di adottare misure urgenti per porre fine alla fase acuta di questa pandemia, fornendo il necessario aiuto per aumentare la produzione e la distribuzione dei vaccini in maniera equa".