"Un podio ai vertici dell'Ue raggiunto, anche quest'anno - evidenzia Farmindustria - grazie alla capacità delle aziende di coniugare alti livelli qualitativi, innovazione, produzione di valore aggiunto e di attrarre rilevanti investimenti nazionali ed esteri. La crescita della produzione è interamente legata all'export, +74% tra il 2015 e il 2020, e all'aumento dei valori medi dei farmaci esportati (+50%), a testimonianza del miglioramento del contenuto innovativo. Mentre il mercato interno è compresso e in calo nel 2020".

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - E' pari a "oltre 34 miliardi di euro" il valore della produzione nel 2020 dell'industria farmaceutica in Italia, ai primi posti nell'Unione Europea, con Francia e Germania. Lo sottolinea il report di Farmindustria presentato oggi a Roma durante l'Assemblea pubblica della federazione nazionale imprese del farmaco.

Farmaceutica: in Italia 34 mld valore produzione nel 2020 Crescita grazie all'export, mercato interno compresso e in calo

